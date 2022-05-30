Государство начнёт закупать зерно по рыночным ценам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по внедрению рыночного принципа при выращивании и реализации зерна» (ПП-262).

С 16 апреля 2020 года для обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке в условиях пандемии коронавируса в стране был установлен временный порядок поставок муки на договорной основе без биржевых торгов. Эта временная мера выполнила свою задачу, заявили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности.

Пресс-служба министерства пояснила нецелесообразность сохранения действующего порядка:

·установление государством закупочных цен на пшеницу для обеспечения внутреннего рынка дешёвой мукой и хлебом не соответствует рыночным принципам, что привело к убыткам фермерских хозяйства, выращивающих пшеницу;

·большая разница между ценами на импортную и отечественную муку привела к формированию коррупционной среды в цепочке поставок отечественной муки, т. к. пшеничная мука, купленная за счёт государственных ресурсов, не обеспечивает в полной мере внутренний рынок;

·известны случаи, когда формовой хлеб (буханка) из дешёвой муки используется для кормления скота;

·мука и хлеб по низким ценам не доходят до населения в полной мере. Многие предприниматели «пошли по пути лёгкого заработка», продавая часть государственной муки по высоким ценам на рынке, не доставляя её населению в полном объеме по низким ценам. Мука, предназначенная для производства дешёвого формованного хлеба, также реализуется на рынке, не доходя до производителей хлеба.

В новом постановлении президента определены направления либерализации рынка зерна, основная цель которых — повысить материальную заинтересованность производителей зерна, в том числе фермерских хозяйств, и на этой основе создать базу для резкого повышения урожайности зерна и валовой продукции. Как ожидается, это создаст основу для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка пшеницей и мучными изделиями и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Согласно документу, в рамках урожая 2022 года планируется собрать 2,55 миллиона тонн пшеницы — в среднем по 2,5 тонны с каждого гектара орошаемых площадей. Из этого объёма:

1 миллион 783,5 тысячи тонн пшеницы закупят в качестве товарной пшеницы государственного ресурса и 266,5 тысячи тонн семян — за счёт средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства;

500 тысяч тонн зерна примут на временное хранение у коммерческого представителя фонда (предприятия «Уздонмахсулот») для реализации на биржевых торгах фермерскими хозяйствами и другими производителями зерна.

На первом этапе государство будет закупать пшеницу по минимальным закупочным ценам в 3 млн сумов, а в июле-августе — исходя из средней цены на бирже. Например, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составит 3,5 млн сумов, то фермеру доплатят ещё 500 тысяч сумов. В этом году на эти цели государство выделит более 6 трлн сумов.

Товарная пшеница, принятая от производителей пшеницы на временное хранение предприятий «Уздонмахсулот», будет реализована в июле-августе на биржевых торгах.

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Согласно графику Кабинета министров, пшеница нижеследующих классов, закупленная за счёт средств фонда и принятая на временное хранение от производителей пшеницы, будет реализована через биржевые торги без каких-либо ограничений:

пшеница 3 класса и выше — предпринимателям, имеющим мощности по производству муки, взявшим на себя обязательства по реализации не менее 75% закупленной на бирже пшеницы через биржевые торги;

пшеница 4 и 5 классов — всем предпринимателям.

До 50% транспортных расходов по доставке муки и мучной продукции в отдалённые, труднодоступные и горные местности будут покрываться за счёт дополнительных источников местных бюджетов.

Согласно постановлению, будет запущена информационная система d-xarid.uz для обеспечения приёмки и выдачи зерна со складов, оперативного и прозрачного осуществления финансовых расчетов.

Документом создаётся Республиканский штаб во главе с генеральным прокурором Нигматиллой Юлдашевым. Штаб будет заниматься:

·организацией работы для своевременной уборки зерна, доставки зерна с поля до хлебоприемных пунктов без потерь и его выставления на биржевые торги по графику;

·для предотвращения дефицита и обеспечения ценовой стабильности ввозить на территории муки и мучной продукции из других регионов страны и из-за рубежа, контролировать сохранение объёмов производства предприятий в системе «Уздонмахсулот»;

·выставлять зерно на биржевые торги по утверждённому графику и установление ежедневного контроля за осуществлением оплаты;

·обеспечивать прозрачность новой системы купли-продажи зерна, её полноценного и справедливого функционирования, а также обеспечение заинтересованности производителей пшеницы.

В Узбекистане около 40 тысяч фермерских хозяйств занимаются выращиванием зерна. Как отмечают в Минэкономразвития, реформа повысит материальную заинтересованность около 2,2 миллиона человек, если посчитать, что на ферме в среднем работают около 10 человек (в сумме около 440 тысяч семей).

Кроме того, все мукомольные предприятия сейчас покупают пшеницу на бирже и продают мучные изделия через биржевые торги. Благодаря большому количеству производителей в этой сфере сформировалась конкурентная среда, что в свою очередь вынуждает предприятия работать над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Если бизнес конкурентоспособен, его доход будет увеличиваться, а у потребителей появится возможность покупать качественные продукты.

Реализация пшеницы и мучных изделий через биржу обеспечит прозрачность движения этих продуктов и налоговых поступлений. Государство также избавится от бремени вмешательства в экономику, заявили в министерстве.

Для покрытия дополнительных расходов населению, нуждающемуся в социальной защите, сейчас выдаётся единовременная материальную помощь в размере от 200 до 400 тысяч сумов.

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