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  • 30 май 2022 20:01
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Государство начнёт закупать зерно по рыночным ценам

Государство начнёт закупать зерно по рыночным ценам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по внедрению рыночного принципа при выращивании и реализации зерна» (ПП-262).

 

С 16 апреля 2020 года для обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке в условиях пандемии коронавируса в стране был установлен временный порядок поставок муки на договорной основе без биржевых торгов. Эта временная мера выполнила свою задачу, заявили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности.

 

Пресс-служба министерства пояснила нецелесообразность сохранения действующего порядка:

·установление государством закупочных цен на пшеницу для обеспечения внутреннего рынка дешёвой мукой и хлебом не соответствует рыночным принципам, что привело к убыткам фермерских хозяйства, выращивающих пшеницу;

·большая разница между ценами на импортную и отечественную муку привела к формированию коррупционной среды в цепочке поставок отечественной муки, т. к. пшеничная мука, купленная за счёт государственных ресурсов, не обеспечивает в полной мере внутренний рынок;

·известны случаи, когда формовой хлеб (буханка) из дешёвой муки используется для кормления скота;

·мука и хлеб по низким ценам не доходят до населения в полной мере. Многие предприниматели «пошли по пути лёгкого заработка», продавая часть государственной муки по высоким ценам на рынке, не доставляя её населению в полном объеме по низким ценам. Мука, предназначенная для производства дешёвого формованного хлеба, также реализуется на рынке, не доходя до производителей хлеба.

 

В новом постановлении президента определены направления либерализации рынка зерна, основная цель которых — повысить материальную заинтересованность производителей зерна, в том числе фермерских хозяйств, и на этой основе создать базу для резкого повышения урожайности зерна и валовой продукции. Как ожидается, это создаст основу для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка пшеницей и мучными изделиями и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

 

Согласно документу, в рамках урожая 2022 года планируется собрать 2,55 миллиона тонн пшеницы — в среднем по 2,5 тонны с каждого гектара орошаемых площадей. Из этого объёма:

 

1 миллион 783,5 тысячи тонн пшеницы закупят в качестве товарной пшеницы государственного ресурса и 266,5 тысячи тонн семян — за счёт средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства;

500 тысяч тонн зерна примут на временное хранение у коммерческого представителя фонда (предприятия «Уздонмахсулот») для реализации на биржевых торгах фермерскими хозяйствами и другими производителями зерна.

 

На первом этапе государство будет закупать пшеницу по минимальным закупочным ценам в 3 млн сумов, а в июле-августе — исходя из средней цены на бирже. Например, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составит 3,5 млн сумов, то фермеру доплатят ещё 500 тысяч сумов. В этом году на эти цели государство выделит более 6 трлн сумов.

 

Товарная пшеница, принятая от производителей пшеницы на временное хранение предприятий «Уздонмахсулот», будет реализована в июле-августе на биржевых торгах.

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Согласно графику Кабинета министров, пшеница нижеследующих классов, закупленная за счёт средств фонда и принятая на временное хранение от производителей пшеницы, будет реализована через биржевые торги без каких-либо ограничений:

 

пшеница 3 класса и выше — предпринимателям, имеющим мощности по производству муки, взявшим на себя обязательства по реализации не менее 75% закупленной на бирже пшеницы через биржевые торги;

пшеница 4 и 5 классов — всем предпринимателям.

 

До 50% транспортных расходов по доставке муки и мучной продукции в отдалённые, труднодоступные и горные местности будут покрываться за счёт дополнительных источников местных бюджетов.

 

Согласно постановлению, будет запущена информационная система d-xarid.uz для обеспечения приёмки и выдачи зерна со складов, оперативного и прозрачного осуществления финансовых расчетов.

 

Документом создаётся Республиканский штаб во главе с генеральным прокурором Нигматиллой Юлдашевым. Штаб будет заниматься:

·организацией работы для своевременной уборки зерна, доставки зерна с поля до хлебоприемных пунктов без потерь и его выставления на биржевые торги по графику;

·для предотвращения дефицита и обеспечения ценовой стабильности ввозить на территории муки и мучной продукции из других регионов страны и из-за рубежа, контролировать сохранение объёмов производства предприятий в системе «Уздонмахсулот»;

·выставлять зерно на биржевые торги по утверждённому графику и установление ежедневного контроля за осуществлением оплаты;

·обеспечивать прозрачность новой системы купли-продажи зерна, её полноценного и справедливого функционирования, а также обеспечение заинтересованности производителей пшеницы.

 

В Узбекистане около 40 тысяч фермерских хозяйств занимаются выращиванием зерна. Как отмечают в Минэкономразвития, реформа повысит материальную заинтересованность около 2,2 миллиона человек, если посчитать, что на ферме в среднем работают около 10 человек (в сумме около 440 тысяч семей).

 

Кроме того, все мукомольные предприятия сейчас покупают пшеницу на бирже и продают мучные изделия через биржевые торги. Благодаря большому количеству производителей в этой сфере сформировалась конкурентная среда, что в свою очередь вынуждает предприятия работать над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Если бизнес конкурентоспособен, его доход будет увеличиваться, а у потребителей появится возможность покупать качественные продукты.

 

Реализация пшеницы и мучных изделий через биржу обеспечит прозрачность движения этих продуктов и налоговых поступлений. Государство также избавится от бремени вмешательства в экономику, заявили в министерстве.

 

Для покрытия дополнительных расходов населению, нуждающемуся в социальной защите, сейчас выдаётся единовременная материальную помощь в размере от 200 до 400 тысяч сумов.

 

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