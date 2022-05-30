» » » Фильмы узбекских кинематографистов получили призы международного кинофорума
﻿
  • 30 май 2022 19:58
  • 86

Фильмы узбекских кинематографистов получили призы международного кинофорума

Фильмы узбекских кинематографистов получили призы международного кинофорумаНа XXXI Международном кинофоруме «Золотой витязь» в Севастополе Гран-при завоевал документальный фильм узбекских кинематографистов «Матонат», снятый ГУП «Студия документальных и хроникальных фильмов». Об этом сообщает "Даракчи".

 

Главный приз также получил еще один отечественный фильм — художественный фильм «Наследие» режиссера Хилола Насимова.

 

Фильм-призёр Гран-при«Матонат» снят при сотрудничестве с Агентством кинематографии и администрацией Самаркандской области. В фильме рассказана история о трагической судьбе 101 узбекского солдата, которые погибли в концлагере Амерсфорт в Нидерландах.

 

Над фильмом работали: режиссер Шухрат Махмудов, автор сценария Розика Мергенбаева, операторы Рифкат Ибрагимов, Рустам Магадиев, художник Бектош Раджабов, композитор Дмитрий Янов-Яновский.

 

Фильм "Мерос" (Наследие) обладатель главного приза кинофорума рассказывает о древней дружбе, единстве традиций и верований узбекского и казахского народов.

 

Автор сценария и режиссер-постановщик Хилол Насимов, второй режиссер Машраб Аликулов, оператор-постановщик Хусан Алиев, композитор Дмитрий Янов-Яновский, художник-постановщик Фазлиддин Турдиев.

 

Отметим, что международный Кинофорум «Золотой Витязь» — ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино.

 

В форумах «Золотого Витязя» приняли участие более 8000 деятелей культуры из 60 стран мира. Показано 9000 фильмов.


Похожие статьи:
﻿
Еще один узбекский фильм принимает участие в международном кинофестивале

Еще один узбекский фильм принимает участие в международном кинофестивале

Новости Узбекистана
﻿
Узбекские фильмы получили признание на международных фестивалях

Узбекские фильмы получили признание на международных фестивалях

Новости Узбекистана
﻿
Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм

Хилол Насимов снимет двухсерийный фильм "Граница"

Новости Узбекистана
﻿
Фильмы

Фильмы "Бунт невесток" и "Горькая ягода" оцифрованы и возвращены в Узбекистан

Новости Узбекистана
﻿
Фильм узбекского режиссера получил Гран-при на фестивале короткометражного кино

Фильм узбекского режиссера получил Гран-при на фестивале короткометражного кино

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика