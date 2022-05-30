Фильмы узбекских кинематографистов получили призы международного кинофорума

На XXXI Международном кинофоруме «Золотой витязь» в Севастополе Гран-при завоевал документальный фильм узбекских кинематографистов «Матонат», снятый ГУП «Студия документальных и хроникальных фильмов». Об этом сообщает "Даракчи".

Главный приз также получил еще один отечественный фильм — художественный фильм «Наследие» режиссера Хилола Насимова.

Фильм-призёр Гран-при«Матонат» снят при сотрудничестве с Агентством кинематографии и администрацией Самаркандской области. В фильме рассказана история о трагической судьбе 101 узбекского солдата, которые погибли в концлагере Амерсфорт в Нидерландах.

Над фильмом работали: режиссер Шухрат Махмудов, автор сценария Розика Мергенбаева, операторы Рифкат Ибрагимов, Рустам Магадиев, художник Бектош Раджабов, композитор Дмитрий Янов-Яновский.

Фильм "Мерос" (Наследие) обладатель главного приза кинофорума рассказывает о древней дружбе, единстве традиций и верований узбекского и казахского народов.

Автор сценария и режиссер-постановщик Хилол Насимов, второй режиссер Машраб Аликулов, оператор-постановщик Хусан Алиев, композитор Дмитрий Янов-Яновский, художник-постановщик Фазлиддин Турдиев.

Отметим, что международный Кинофорум «Золотой Витязь» — ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино.

В форумах «Золотого Витязя» приняли участие более 8000 деятелей культуры из 60 стран мира. Показано 9000 фильмов.