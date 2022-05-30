Нодирбек Абдусатторов стал победителем международного турнира

Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом V международного шахматного турнира Sharjah Masters 2022 в ОАЭ. Об этом сообщил председатель Федерации шахмат Узбекистана Алишер Садуллаев.

Хотя узбекистанец набрал те же 7 очков, что и представитель ОАЭ Салем Салех, благодаря победе в очной встрече он занял первое место. Об этом пишет gazeta.uz.

«В настоящее время мы проводим изучение и анализ шахмат. В ближайшее время мы объявим о наших проектах и программах в этой сфере», — сказал Алишер Садуллаев.

В турнире также приняли участие ещё четыре шахматиста из Узбекистана — Жавохир Синдаров (14-е место), Шамсиддин Вохидов (18-е место), Нодирбек Якуббаев (46-е место) и Хумоюн Бекмурадов (67-е место). Всего в Sharjah Masters 2022 собрал 80 шахматистов из 48 стран.

Напомним, что Нодирбек Абдусатторов в декабре выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) в Варшаве. На пути к чемпионству он победил Магнуса Карлсена, Яна Непомнящего, Фабиано Каруана, Левона Ароняна и других фаворитов турнира.