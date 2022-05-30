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  • 30 май 2022 19:45
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Минфин опроверг сообщения о выплатах средств ко Дню защиты детей

Минфин опроверг сообщения о выплатах средств ко Дню защиты детейВ соцсетях распространились слухи о якобы выплате детям в Узбекистане по 200 тыс. сумов со стороны президента Шавката Мирзиёева к 1 июня - Международному дню защиты детей. Абдулазиз Хайдаров, директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, опроверг эти сообщения.

 

«Распространяющиеся в Интернете сообщения о выдаче средств детям в честь праздника, являются ложными. При этом граждане идут в кассы Народного банка и требуют выдачи этих средств. Хочу еще раз подчеркнуть, данная информация не соответствует действительности», - сказал Абдулазиз Хайдаров.

 

Вместе с тем, граждан предупредили об ответственности за распространение ложной информации среди общественности, сообщает UzReport.


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