Минфин опроверг сообщения о выплатах средств ко Дню защиты детей

В соцсетях распространились слухи о якобы выплате детям в Узбекистане по 200 тыс. сумов со стороны президента Шавката Мирзиёева к 1 июня - Международному дню защиты детей. Абдулазиз Хайдаров, директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, опроверг эти сообщения.

«Распространяющиеся в Интернете сообщения о выдаче средств детям в честь праздника, являются ложными. При этом граждане идут в кассы Народного банка и требуют выдачи этих средств. Хочу еще раз подчеркнуть, данная информация не соответствует действительности», - сказал Абдулазиз Хайдаров.

Вместе с тем, граждан предупредили об ответственности за распространение ложной информации среди общественности, сообщает UzReport.