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  • 30 май 2022 19:39
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Глава Агентства культурного наследия освобождён от должности

Глава Агентства культурного наследия освобождён от должностиДиректор Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Шахриёр Ахтамович Нуруллоев освобождён от должности, сообщило УзА. Причины не сообщаются.

 

Он был назначен на эту должность 16 декабря 2021 года. До этого работал в Администрации президента Узбекистана.

 

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития было образовано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.


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