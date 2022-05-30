Глава Агентства культурного наследия освобождён от должности

Директор Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Шахриёр Ахтамович Нуруллоев освобождён от должности, сообщило УзА. Причины не сообщаются.

Он был назначен на эту должность 16 декабря 2021 года. До этого работал в Администрации президента Узбекистана.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития было образовано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.