» » » Генсек Организации тюркских государств посещает Узбекистан
﻿
  • 30 май 2022 19:36
  • 242

Генсек Организации тюркских государств посещает Узбекистан

Генсек Организации тюркских государств посещает Узбекистан30-31 мая 2022 года состоится визит в Республику Узбекистан генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева.

 

Как пишет «Даракчи», в ходе встреч и переговоров в министерствах и ведомствах Узбекистана будут обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия с ОТГ в различных сферах, а также вопросы подготовки к саммиту Организации в нашей стране.

 

Состоится также обмен мнениями касательно проведения в Узбекистане заседаний Совета министров транспорта и Совета министров сельского хозяйства ОТГ, Тюркского агрофорума и ряда других мероприятий.


Похожие статьи:
﻿
Первый саммит Организации тюркских государств пройдёт в Узбекистане

Первый саммит Организации тюркских государств пройдёт в Узбекистане

Новости Узбекистана
﻿
В Коканде пройдет VI заседание министров туризма Тюркского совета

В Коканде пройдет VI заседание министров туризма Тюркского совета

Новости Узбекистана
﻿
Президент Узбекистана принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Узбекистана принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Новости Узбекистана
﻿
В Пекине состоялось заседание Совета национальных координаторов ШОС

В Пекине состоялось заседание Совета национальных координаторов ШОС

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан принял участие в заседании Совета национальных координаторов ШОС

Узбекистан принял участие в заседании Совета национальных координаторов ШОС

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика