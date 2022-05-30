Генсек Организации тюркских государств посещает Узбекистан

30-31 мая 2022 года состоится визит в Республику Узбекистан генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева.

Как пишет «Даракчи», в ходе встреч и переговоров в министерствах и ведомствах Узбекистана будут обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия с ОТГ в различных сферах, а также вопросы подготовки к саммиту Организации в нашей стране.

Состоится также обмен мнениями касательно проведения в Узбекистане заседаний Совета министров транспорта и Совета министров сельского хозяйства ОТГ, Тюркского агрофорума и ряда других мероприятий.