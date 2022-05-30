В Узбекистане повышаются ставки акцизного налога на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты

С 1 июня этого года в Узбекистане повышаются ставки акцизных налогов на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты. Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс сообщили в пресс-службе ГТК.
Повышение ставок, предусмотренное годовым бюджетом — в среднем составит 10%, передает UzReport.
Так, новая ставка акциза на выпускаемые в Узбекистане сигареты, папиросы, сигариллы, биди, кретеки составит 203 500 сумов за 1000 штук.
Ставки акциза на алкогольную продукцию, производимую в Узбекистане (за 1 дал):
- Спирт этиловый (ректификованный из пищевого сырья или технический из эфироальдегидной фракции), головная фракция этилового спирта — 14 900 сумов
Водка, коньяк и другая алкогольная продукция:
- объёмная доля спирта до 40% — 138 тыс. сумов (+10,3%);
- объёмная доля спирта свыше 40% — 228 тыс. сумов (+10,3%).
Также повышаются акцизы на топливо и нефтепродукты (для производителей и импортёров, и для конечных потребителей).
Ставки акциза на нефтепродукты и некоторые другие подакцизные товары (в тоннах):
- бензин АИ-80 — 275 тыс. сумов;
- бензин АИ-90 и выше — 275 тыс. сумов;
- авиакеросин — 220 тыс. сумов;
- дизельное топливо — 264 тыс. сумов;
- дизельное топливо КСО — 237 600 сумов;
- моторное масло для дизельных и инжекторных двигателей — 374 тыс. сумов.
Реализуемый конечному потребителю товар:
- бензин (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/512 тыс. сумов;
- дизельное топливо (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/468 тыс. сумов;
- сжиженный газ (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/730 тыс. сумов;
- сжатый газ (за 1 куб.м.) — 550 сумов.