В Узбекистане повышаются ставки акцизного налога на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты

С 1 июня этого года в Узбекистане повышаются ставки акцизных налогов на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты. Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс сообщили в пресс-службе ГТК.

Повышение ставок, предусмотренное годовым бюджетом — в среднем составит 10%, передает UzReport.

Так, новая ставка акциза на выпускаемые в Узбекистане сигареты, папиросы, сигариллы, биди, кретеки составит 203 500 сумов за 1000 штук.

Ставки акциза на алкогольную продукцию, производимую в Узбекистане (за 1 дал):

- Спирт этиловый (ректификованный из пищевого сырья или технический из эфироальдегидной фракции), головная фракция этилового спирта — 14 900 сумов

Водка, коньяк и другая алкогольная продукция:

- объёмная доля спирта до 40% — 138 тыс. сумов (+10,3%);

- объёмная доля спирта свыше 40% — 228 тыс. сумов (+10,3%).

Также повышаются акцизы на топливо и нефтепродукты (для производителей и импортёров, и для конечных потребителей).

Ставки акциза на нефтепродукты и некоторые другие подакцизные товары (в тоннах):

- бензин АИ-80 — 275 тыс. сумов;

- бензин АИ-90 и выше — 275 тыс. сумов;

- авиакеросин — 220 тыс. сумов;

- дизельное топливо — 264 тыс. сумов;

- дизельное топливо КСО — 237 600 сумов;

- моторное масло для дизельных и инжекторных двигателей — 374 тыс. сумов.

Реализуемый конечному потребителю товар:

- бензин (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/512 тыс. сумов;

- дизельное топливо (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/468 тыс. сумов;

- сжиженный газ (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/730 тыс. сумов;

- сжатый газ (за 1 куб.м.) — 550 сумов.