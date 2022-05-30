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  • 30 май 2022 19:34
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В Узбекистане повышаются ставки акцизного налога на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты

В Узбекистане повышаются ставки акцизного налога на алкоголь, табачные изделия и нефтепродуктыС 1 июня этого года в Узбекистане повышаются ставки акцизных налогов на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты. Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс сообщили в пресс-службе ГТК.

 

Повышение ставок, предусмотренное годовым бюджетом — в среднем составит 10%, передает UzReport.

 

Так, новая ставка акциза на выпускаемые в Узбекистане сигареты, папиросы, сигариллы, биди, кретеки составит 203 500 сумов за 1000 штук.

 

Ставки акциза на алкогольную продукцию, производимую в Узбекистане (за 1 дал):

 

- Спирт этиловый (ректификованный из пищевого сырья или технический из эфироальдегидной фракции), головная фракция этилового спирта — 14 900 сумов

 

Водка, коньяк и другая алкогольная продукция:

 

- объёмная доля спирта до 40% — 138 тыс. сумов (+10,3%);

 

- объёмная доля спирта свыше 40% — 228 тыс. сумов (+10,3%).

 

Также повышаются акцизы на топливо и нефтепродукты (для производителей и импортёров, и для конечных потребителей).

 

Ставки акциза на нефтепродукты и некоторые другие подакцизные товары (в тоннах):

 

- бензин АИ-80 — 275 тыс. сумов;

 

- бензин АИ-90 и выше — 275 тыс. сумов;

 

- авиакеросин — 220 тыс. сумов;

 

- дизельное топливо — 264 тыс. сумов;

 

- дизельное топливо КСО — 237 600 сумов;

 

- моторное масло для дизельных и инжекторных двигателей — 374 тыс. сумов.

 

Реализуемый конечному потребителю товар:

 

- бензин (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/512 тыс. сумов;

 

- дизельное топливо (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/468 тыс. сумов;

 

- сжиженный газ (за 1 литр/за 1 тонну) — 385 сумов/730 тыс. сумов;

 

- сжатый газ (за 1 куб.м.) — 550 сумов.


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