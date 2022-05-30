Налоговый комитет смягчил правила проверки предпринимателей из-за невыдачи чека

Государственный налоговый комитет прокомментировал сообщения в социальных сетях касательно выездных налоговых проверок, проводимых из-за невыдачи потребительских чеков. Об этом пишет gazeta.uz.

В начале мая владелец продуктового магазина пожаловался на технические проблемы с выдачей чеков и обременительные штрафы налоговых органов. По его словам, в течение месяца налоговые органы трижды посещали его магазин и штрафовали каждый раз на 5−10 млн сумов.

«Причина, оказывается, в том, что мы не выдаём чеки. Во-первых, этот терминал не работает. Все знают про то, что этот белый терминал не работает. Те, кто принудительно выдаёт нам эти терминалы, сами не знают, как он работает. Мы относим его и просим починить. А они в ответ говорят, что им поручили, поэтому выдают терминалы. Смотрите, какая у нас проблема: за 5 млн сумов покупаешь терминал, каждый месяц платишь по 100 тысяч сумов… Почему так? Чтобы покрыть 5 млн сумов, мы столько всего должны продать. Что мы должны сделать? Продавать буханку по 6000 сумов?» — сказал он.

Предприниматель сообщил, что кассир магазина выдаёт чеки, даже если пробивает курт. «Мой кассир просит взять покупателя чек. А он сказал, что ему не нужно и вышел. За ним потом пришли два сотрудника налоговых органов и опять наложили штраф… Как работать в Узбекистане?» — посетовал владелец торговой точки.

В ГНК заявили, что при налоговом администрировании налоговые органы опираются на достижение равных условий для предпринимателей и сокращение доли теневой экономики.

Анализ, проведенный международными финансовыми институтами и профессиональными экспертами, показал, что доля теневой экономики в республике превышает 50%, а в сфере торговли и оказания услуг этот показатель достигает до 70%, отметили в комитете.

В связи с этим наряду с применением современных инструментов налогового администрирования, направленных на сдерживание теневой экономики, создан институт общественного контроля за невыдачей чеков, отказом в реализации товара или завышении его стоимости при расчётах с использованием пластиковых карт и другими правонарушениями, внедрена практика приёма обращений граждан через мобильное приложение Soliq.

С начала года около 13 тысяч человек направили более 66 тысяч обращений.

«Проведение на основании поступающих обращений мероприятий налогового контроля вовсе не безосновательно, как отмечается в социальных сетях, — каждое из них тщательно изучается. С учётом того, что каждый чек, выданный онлайн-ККМ (контрольно-кассовым аппаратом — ред.), отражается в базе данных налоговых органов, достоверность каждой жалобы заявителя определяется путём дистанционного сопоставления отправленных им сведений с показателями онлайн-ККМ, применяемых данным предпринимателями», — говорится в сообщении.

В результате такого анализа было отклонено около 30 тысяч обращений. В ходе проведения проверок в 97% остальных случаев достоверность сообщений граждан о невыдаче чека подтвердилась, указали в ГНК.

Принимаемые на основе установленной налоговой политики меры направлены на укрепление дисциплины платежей в бюджет, а не на наказание налогоплательщиков. С учётом этого Государственный налоговый комитет также сообщил об изменении правил проверок и обращений с 1 июня 2022 года.

Во-первых, при поступлении первого обращения в отношении какого-либо налогоплательщика, независимо от его формы собственности, с ним будет проведена очная профилактическая беседа и он будет официально уведомлен о необходимости ведения делопроизводства в соответствии с требованиями законодательства. К нему не будут применены финансовые санкции.

Если после получения такого предупреждения предприниматель «не сделает необходимые для себя выводы», продолжит нарушать законодательство и на него поступит вторая жалоба, то в установленном порядке жалоба будет изучена и по результатам будет организована налоговая проверка.

Во-вторых, в процессе принятия решения по результатам проведенной (или проводимой) налоговой проверки, повторные обращения этого предпринимателя не рассматриваются.

В-третьих, устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми один гражданин не сможет отправлять более двух обращений в течение 24 часов и более 1 обращения в отношении 1 торговой точки в течение 30 календарных дней.

В-четвертых, обращения сотрудников органов государственной налоговой службы о правонарушениях не будут вознаграждаться.

ГНК заверил, что «продолжит принимать действенные меры контроля в отношении субъектов, осуществляющих незаконную деятельность, и поощрять граждан, требующих чеки и тем самым принимающих активное участие в борьбе с теневой экономикой».

По действующим правилам, при подтверждённом нарушении заявитель получает 20% взысканного штрафа в качестве вознаграждения. Как уточнили в комитете, граждане за отчётный период получили в сумме свыше 11,6 млрд сумов. Из этого можно сделать вывод, что штрафы составили около 58 млрд сумов.