В Узбекистане опровергли повышение стоимости электроэнергии до 7500 сумов за 1 кВт/ч, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

В социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Узбекистане "социальная норма" на электроэнергию составит 200 кВт/ч в месяц. При этом, если потребитель будет использовать больше электроэнергии, то ему придется платить 7500 сумов за 1 кВт/ч электроэнергии.

В Минэнерго опровергли эту информацию, подчеркнув, что она недостоверна.

При этом в Узбекистане действительно появится "социальная норма" потребления энергии. Под этим понимается определенное количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть электричество продается населению по относительно низкой (льготной) цене до определенной установленной нормы, а свыше этой нормы – по цене свободного рынка.

При этом цены на электричество и газ действительно планируется повысить, однако в настоящее время проект постановления Кабинета Министров "Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы", направленный на реформирование энергетической сферы с целью обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения электрической энергией и природным газом населения и отраслей экономики, находится в процессе подготовки.

После завершения этого процесса проект документа будет выложен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Все мнения и предложения со стороны граждан будут учтены и рассмотрены.

Сейчас 1 кВт/ч для населения стоит 295 сумов.