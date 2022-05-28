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  • 28 май 2022 0:28
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ВБ: сельское хозяйство Узбекистана является одним из самых неэффективных по потреблению воды в мире

ВБ: сельское хозяйство Узбекистана является одним из самых неэффективных по потреблению воды в миреСельское хозяйство Узбекистана является одним из самых неэффективных по потреблению воды в мире, и на него приходится почти 90% отводимых объемов свежей воды в стране. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на доклад Всемирного банка.

 

Отмечается, что около 80% сельхозпроизводства в Узбекистане зависит от ирригации. В плане средней продуктивности использования воды Узбекистан занимает место в худшей 20-ке с показателем в лишь 0,6 долларов США на кубометр, по сравнению со среднемировым показателем в 15 долларов на кубометр (выше примерно в 250 раз).

 

Поскольку водные ресурсы страны ограничены, неэффективная практика использования воды в Узбекистане является крайне неустойчивой. Страна располагает лишь около 22% возобновляемых источников свежей воды региона, а доступность воды на душу населения составляет 57% от среднего показателя по региону.

 

Стало также известно, что свыше 80% воды в Узбекистане поступает из соседних стран, расположенных выше по течению, и страна уязвима перед изменениями гидрологии и событий, которые повлияют на региональные договоренности, а также перед прогнозируемыми изменениями климата.

 

Ожидается, что Узбекистан станет одной из 33 стран, сильнее всего страдающих от дефицита воды, к 2040 году.


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