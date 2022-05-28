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  • 28 май 2022 0:21
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Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за 6 лет увеличился в 37 раз

Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за 6 лет увеличился в 37 разТоварооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за последние 6 лет увеличился в 37 раз. Эти данные, и дальнейшие перспективы сотрудничества обсуждались в ходе состоявшейся 26 мая встречи главы Минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

 

Примечательно, что за первые четыре месяца 2022 года, показатель товарооборота достиг $173,6 млн., что на $40,5 млн. (30,4%) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

 

В ходе встречи стороны также обсудили согласование проекта протокола 9-го заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализацию предыдущего протокола и подготовку к следующему заседанию.

 

Стороны также обсудили вопросы привлечения дополнительных инвестиций в национальную экономику, создания совместных предприятий в свободных экономических зонах Таджикистана, а также укрепления двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

 

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества, используя имеющиеся возможности.

 

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