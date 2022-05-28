Органы прокуратуры почистили памятники архитектуры от рекламы

Органы прокуратуры изучили исполнение закона «О рекламе», запрещающего размещать внешнюю рекламу на объектах культурного наследия, и выявили грубые нарушения этого требования. Об этом пишет gazeta.uz.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, в пяти исторических городах была проверена законность размещения внешней рекламы и информационных указателей на более чем 1000 объектов культурного наследия. На 72 объектах было выявлено наличие 121 единицы рекламы, установленной в нарушение закона.

В Бухаре на 27 объектах культурного наследия было установлено 50 рекламных баннеров, в Самарканде — 45 баннеров на 25 объектах, в Ташкенте — 24 баннера на 18 объектах, в Хиве — 2 баннера на 2 объектах, отмечается в сообщении.

В частности, на стене медресе Ибрагима Ахунда XIX века баннер салона красоты размером 6×3 м полностью закрыл исторической вид здания. А в столице на здании ресторана «Бахор», относящегося к памятникам XX века, баннер бильярдной и ресторана размером 7×9 м «привёл исторический облик здания в неприглядный вид», отметили в Генпрокуратуре.

В ходе проверок с 53 объектов было снято 99 незаконно установленных рекламных баннеров. Кроме того, в ответственные структуры внесены письменные указания по снятию ещё 22 баннеров на 19 объектах.

В Генпрокуратуре отметили, что продолжают контрольные мероприятия по соблюдению требований закона.