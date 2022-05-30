Шавкат Мирзиёев поручил упростить доступ бизнесу в специальные экономические и малые промышленные зоны, сообщает Podrobno.uz . Об этом стало известно по итогам прошедшего сегодня совещания с участием главы государства.

Сейчас предприниматели должны пройти пятиэтапную процедуру, собрать более десятка документов, чтобы начать работу в промзонах. Президент поручил разобраться с этой ситуацией.

Также местным властям поручено обеспечить 6,6 тысячи гектаров свободных земель в промзонах электричеством, водой, дорогами и другими условиями. На это планируется выделить 1,5 триллиона сумов или вдвое больше средств, чем в 2021 году.

Отдельно глава государства затронул вопрос бюрократии при налаживании деятельности в промзонах, были определены меры по упрощению этой процедуры. Так, полномочия по экспертизе проектов, реализуемых в свободных экономических зонах, будут переданы Министерству инвестиций и внешней торговли. Будет отменен порядок получения заключения Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов для применения льгот в импорте.

В настоящее время земельные участки в промышленных зонах выставляются на аукцион хокимиятами. Отныне участки будут выставляться дирекциями промзон с определением инвестиционных обязательств. Также будет разрешено приватизировать объекты, приобретенные на аукционе, после полного выполнения инвестиционных обязательств.

Благодаря этому сократится количество этапов в процессе размещения проектов в промзонах, а сроки сократятся с 3 до 1 месяца.

Президент также поручил решить вопросы, связанные с оформлением прав на земельные участки и здания предпринимателей, которые много лет работают в малых промышленных зонах.

Отмечалось, что для обеспечения экспортопригодности продукции, ее соответствия международным стандартам и требованиям потребителей необходимо передать промышленные зоны в управление зарубежных компаний и привлечь иностранных инвесторов.

Также было объявлено о создании в Самарканде новой специальной промышленной зоны площадью 300 гектаров, даны поручения касательно создания благоприятных условий для бизнеса и формированию проектов, ориентированных на импортозамещение и экспорт.

По словам главы государства, в регионах разработано много новых проектов по текстильно-покрасочному производству и переработке кожевенного сырья. Для них необходимы централизованные очистные сооружения. В связи с этим даны указания по строительству современных очистных сооружений на выделенных для таких проектов участках.