Выплаты регулировались постановлением правительства «О мерах по организации деятельности платформы «здоровый образ жизни».

Как сообщает Kun.uz, 6 апреля президент подписал указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Узбекистан».

Согласно документу, в указ президента «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» внесли соответствующие изменения. Пункт 4 был признан утратившим силу.

«Согласиться с предложением Министерства физической культуры и спорта, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Министерства финансов о создании платформы «Здоровый образ жизни» (www.1hls.uz) в целях пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения», – говорилось в пункте 4 данного указа.

Таким образом в действующем указе пункт 4 исключен и в Узбекистане полностью отменили выплаты денег за ходьбу.

Напомним, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получали на свой электронный кошелек 3 тыс. сумов.