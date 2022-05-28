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  • 26 май 2022 21:00
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В Узбекистане полностью отменили выплаты денег за ходьбу

В Узбекистане полностью отменили выплаты денег за ходьбуВыплаты регулировались постановлением правительства «О мерах по организации деятельности платформы «здоровый образ жизни».

 

Как сообщает Kun.uz, 6 апреля президент подписал указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Узбекистан».

 

Согласно документу, в указ президента «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» внесли соответствующие изменения. Пункт 4 был признан утратившим силу.

 

«Согласиться с предложением Министерства физической культуры и спорта, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Министерства финансов о создании платформы «Здоровый образ жизни» (www.1hls.uz) в целях пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения», – говорилось в пункте 4 данного указа.

 

Таким образом в действующем указе пункт 4 исключен и в Узбекистане полностью отменили выплаты денег за ходьбу.

 

Напомним, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получали на свой электронный кошелек 3 тыс. сумов.


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