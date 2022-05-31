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  • 26 май 2022 20:54
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Узбекистанцы получили инвестиции в $3 млн от Meta (Facebook)

Узбекистанцы получили инвестиции в $3 млн от Meta (Facebook)Молодые и амбициозные парни из Каракалпакстана Бекназар Абдикамалов и Азиз Муртазаев выиграли грант от Meta (Facebook) на реализацию стартапа в области психического здоровья — Ami. Свой проект они будут продвигать в сотрудничестве со своим партнëром из Сингапура Джастином Ким, сообщает IT-Park.

 

Сумма инвестиций составила $3 млн. Проектом предусмотрены онлайн-консультационные сессии, которые помогут сделать психиатрическую помощь более доступной. Это позволит владельцам компаний в странах Азии внедрить данный софт для улучшения ментального здоровья своих сотрудников.

 

Идея создания подобной платформы возникла у стартаперов после пандемии, когда отчёт Всемирной организации здравоохранения за март 2022 года гласил, что после пандемии уровень депрессии и тревоги во всём мире повысился на 25%.

 

«Мы впечатлены страстью и талантом команды Ami и с нетерпением ждём возможности поддержать их, чтобы дать людям в Азии ещё один способ поддержать своё психическое здоровье», — говорит глава отдела инвестиций Meta Сунита Парасураман.

 

Как работает платформа:

 

В процессе регистрации пользователи заполняют форму с подробным описанием того, что их больше всего беспокоит, и в зависимости от их ответов они будут соединены с практикующим специалистом и получат необходимую психологическую поддержку.

 

Основатели проекта подчеркнули, что помимо Сингапура и Джакарты — двух самых динамичных центров стартапов в Азии — Ami планирует расширяться по всей Азии, предлагая компаниям возможность привлекать и удерживать лучших специалистов с помощью конкретной платформы для поддержки ментального здоровья. Они считают своей миссией расширять знания людей о важности психического здоровья.

 

Примечательно, что к Meta в раунде финансирования присоединились существующие инвесторы Goodwater Capital (поддержавшие Kakao, Coupang и Viva Republica), Strong Ventures, January Capital и Collaborative Fund.

 

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