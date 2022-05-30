В Ташкенте прошел спецпоказ фильма "Эврилиш"

Во Дворце кино имени А. Навои состоялся специальный показ фильма «Эврилиш» режиссера Ёлкина Туйчиева для представителей СМИ и кинодеятелей.Фильм создан Агентством кинематографии Узбекистана и студией Play this.

Как рассказывает издание «Даракчи», сюжет фильма строится на примере судьбы героя-узбекистанца, его душевных переживаниях и том, как еще в советские времена он, будучи призван в ряды советской армии, попадает в очаг военных действий, война меняет его жизнь и жизни окружающих людей. Через многие годы, уже обретя огромное благосостояние, пройдя множество жизненных перипетий, герой возвращается на родину, в Узбекистан.

Съемки фильма проходили в Узбекистане, Афганистане, Египте и Великобритании.

Сценарист киноленты и режиссер - Ёлкин Туйчиев, кинопродюсер - Авазхон Таджихонов, оператор Рустам Муродов, художник-постановщик Бектош Раджабов, кинорежиссер Шокир Набиев.

В актерский состав вошли Олмас Ураев, Бахром Матчонов, Ботир Абдурахмонов, Журабек Арзиев, Ильмира Рахимджанова, Юлдуз Раджабова, Игорь Бухаидзе, Евгений Москвичев и другие.

После показа фильма были заслушаны мнения экспертов с участием творческой группы.

«Этот фильм — еще одно творческое достижение Агентства кинематографии и режиссера Елкина Туйчиева. Мы все дети одной земли, люди разные, но адрес у нас один. В этом весь смысл эволюции. Хотелось бы, чтобы таких качественных фильмов, созданных в Агентстве кинематографии, было больше», - сказала кандидат искусствоведения Сабохат Хайтматова.

«Очень сложно оценить этот фильм с первого взгляда, его нужно пересматривать еще раз. Тогда вы сможете понять его реальную ценность. Отрадно, что подобные обсуждения художественных фильмов, снятых Агентством кинематографии, организуются с участием экспертов и представителей СМИ, где высказываются горячие мнения и комментарии. Желаю творческих полетов фильму «Эврилиш», — сказала журналист Гульчехра Умарова.