В Бухаре выпускник школы облил водой директора за то, что ему не вручили почетную грамоту

Торжественное событие в жизни каждого выпускника, накануне не везде прошло гладко. Так, как передает UzReport, в школе № 19 Бухары ученик облил водой директора, обидевшись на то, что ему не вручили почетную грамоту. Инцидент прокомментировали в областном управлении народного образования.

Случай произошел вчера, 25 мая во время «Последнего звонка» в 19-й общеобразовательной школе Бухары.

Выяснилось, что 11-классник школы был недоволен тем, что ему не выдали почетную грамоту и облил директор водой из бутылки.

Полиция расследует поведение родителей школьника и ребенка. По результатам расследования будут приняты соответствующие юридические меры.