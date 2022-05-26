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  • 26 май 2022 20:49
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В Бухаре выпускник школы облил водой директора за то, что ему не вручили почетную грамоту

В Бухаре выпускник школы облил водой директора за то, что ему не вручили почетную грамотуТоржественное событие в жизни каждого выпускника, накануне не везде прошло гладко. Так, как передает UzReport, в школе № 19 Бухары ученик облил водой директора, обидевшись на то, что ему не вручили почетную грамоту. Инцидент прокомментировали в областном управлении народного образования.

 

Случай произошел вчера, 25 мая во время «Последнего звонка» в 19-й общеобразовательной школе Бухары.

 

Выяснилось, что 11-классник школы был недоволен тем, что ему не выдали почетную грамоту и облил директор водой из бутылки.

 

Полиция расследует поведение родителей школьника и ребенка. По результатам расследования будут приняты соответствующие юридические меры.


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