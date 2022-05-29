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  • 26 май 2022 20:47
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В Узбекистане издадут энциклопедию национальных видов спорта и народных игр

В Узбекистане издадут энциклопедию национальных видов спорта и народных игрВ Узбекистане издадут Энциклопедию национальных видов спорта и народных игр на узбекском, русском и английском языках. Об этом говорится в постановлении Президента "О мерах по популяризации и развитию видов этноспорта".

 

Министерству развития спорта, Ассоциации этноспорта Узбекистана и Национальному центру палванов Узбекистана в двухмесячный срок поручено обеспечить издание и передачу энциклопедии Всемирной конфедерации этноспорта, ЮНЕСКО, министерствам, ведомствам, органам исполнительной власти на местах, спортивным федерациям (ассоциациям) и иным организациям в соответствии с распределением.

 

Совместно с Национальной медиа ассоциацией Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана поручено организовать презентацию энциклопедии и провести работу по широкому освещению данного процесса в средствах массовой информации и социальных сетях.

 

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