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  • 26 май 2022 20:41
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В Ташкенте состоялось открытие памятника памяти и благодарности Узбекистану за спасение беженцев

В Ташкенте состоялось открытие памятника памяти и благодарности Узбекистану за спасение беженцев

26 мая при поддержке посольства Государства Израиль в Узбекистане, Министерства иностранных дел, Министерства строительства и Музея победы представители общества Дружбы «Узбекистан - Израиль» участвовали на церемонии открытия в Парке победы памятника памяти и благодарности Узбекистану за спасение беженцев в 1941-1945 годы. Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.

 

В своей речи посол Государства Израиль Зехавит Бен Хилель выразила благодарность правительству и народу Узбекистана за спасение беженцев в 1941-1945 годах и оказанную помощь.

 

«Уникальный опыт Узбекистана по жизнеобеспечению, реабилитации и адаптации беженцев вообще и беженцев-евреев в частности не только вошел в золотой фонд человечества, но и, по нашему убеждению, является примером и предметом изучения, осмысления и подражания в лучшем смысле этого слова. Сам факт такого явления, такого проявления гуманизма Узбекским народом по-своему уникален, свидетельствует о многом и, безусловно, является входным билетом в гуманитарный клуб свободного мира. Благодарность узбекскому народу за его жертвенный вклад в спасение навсегда останется в памяти истории, в памяти тех, кто пережил трагедию войны» – подчеркнула она.

 

Во Второй мировой войне более чем 1,5 млн беженцев, которые у себя на Родине подвергались притеснениям, были вынуждены покинуть свои дома и эвакуированы в Узбекистан.

 

Директор общества дружбы «Узбекистан – Израиль», академик Гулямов выразил мнение, что представители общества поддерживают сохранение памяти о подвиге Узбекистана по жизнеобеспечению, реабилитации и адаптации беженцев.

 

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