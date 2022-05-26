Государство возьмет на себя расходы по замене счетчиков на воду для граждан

В Узбекистане с 1 января 2023 года замена населению старых счетчиков питьевой воды на новые будет производиться за счет средств "Узсувтаъминот" и территориальных предприятий водоснабжения. При этом бизнесу дадут год на установку "умных" счетчиков, сообщает Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по повышению уровня обеспеченности населения питьевым водоснабжением и услугами канализации".

В рамках документа в стране будет запрещены ввоз и установка счетчиков, а также их дополнительных средств, не соответствующих техническим требованиям. Министерству жилищно-коммунального обслуживания и "Узсувтаъминот" поручено до конца июля разработать и утвердить технические требования к различным видам приборов учета холодной и горячей воды.

Интересно, что начиная с 1 января 2023 года бизнес – юридические лица и индивидуальные предприниматели – должны будут устанавливать современные приборы учета воды с функцией дистанционной передачи данных в территориальные предприятия водоснабжения.

При этом они получат право на уменьшение суммы начисленного и подлежащего уплате налога на прибыль или налога с оборота либо налога на доходы физических лиц, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями, на сумму расходов, связанных с приобретением каждой единицы современного прибора учета воды, но в размере, не превышающем четырехкратного размера базовой расчетной величины за один прибор.

У предпринимателей будет год, чтобы установить "умные" счетчики. Начиная с 1 января 2024 года расчеты за питьевое водоснабжение и услуги канализации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не установившими современные приборы учета воды с функцией дистанционной передачи, будут осуществляться как с потребителями, не обеспеченными приборами учета воды.

Другой важный момент – при "Узсувтаъминот" будет создана Метрологическая служба по поверке, демонтажу и установке приборов учета (счетчиков) холодной и горячей воды, а также ее территориальные филиалы.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено до конца июня завершить работы по расширению функциональных возможностей и обеспечить полную интеграцию биллинговой системы по учету питьевого водоснабжения и услуг канализации потребителям с необходимыми базами данных нотариата, кадастра, внутренних дел, государственных услуг, платежных систем и другими.