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  • 25 май 2022 22:44
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В аэропорту Ташкента запущена услуга Fast Track

В аэропорту Ташкента запущена услуга Fast TrackВ международном аэропорту «Ташкент» в терминале вылета запущена услуга Fast Track, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

 

Платная услуга даёт возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполётный досмотр.

 

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться на стойку информации в терминале вылета. После оплаты представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному «коридору» до «стерильной» зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.

 

Стоимость услуги Fast Track — 170 тысяч сумов. Для пассажиров, вылетающих с семьёй, также действует пакет «Family».


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