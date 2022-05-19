В аэропорту Ташкента запущена услуга Fast Track

В международном аэропорту «Ташкент» в терминале вылета запущена услуга Fast Track, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Платная услуга даёт возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполётный досмотр.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться на стойку информации в терминале вылета. После оплаты представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному «коридору» до «стерильной» зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.

Стоимость услуги Fast Track — 170 тысяч сумов. Для пассажиров, вылетающих с семьёй, также действует пакет «Family».