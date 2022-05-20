В Ташкенте состоится чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодежи

В Ташкенте с 15 по 25 июля этого года пройдет Чемпионат континента по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.

Вчера Азиатская федерация тяжелой атлетики объявила об истечении срока действия первых заявок на спортсменов с континента.

Согласно заявкам, собраны данные более чем о 400 участниках из 25 стран. Всего за золотые медали будут бороться около 200 юниоров, а также более 250 молодых людей, сообщает UzReport.

По данным Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, честь нашей страны на предстоящих соревнованиях будут защищать более 40 юных спортсменов. Вчера Оргкомитет чемпионата Азии также анонсировал логотип соревнований.