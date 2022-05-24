Гимнастки Узбекистана завоевали 6 медалей на международном турнире в Турции

Гимнастки Узбекистана завоевали 6 медалей на международном турнире Bosphours Cup 2022, который прошел в Турции, сообщает Podrobno.uz.

Жасмин Джафарова поднималась на пьедестал четыре раза. Заняв второе место в упражнении с обручем, третье место – в упражнении с булавами и второе – в упражнении с лентой, она также завоевала бронзовую медаль в многоборье.

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Кроме того, Ариана Бондарева заняла третье место в многоборье и второе – в упражнении с лентой.

Всего наши спортсменки завоевали на этом турнире 2 бронзовых, 3 серебряных и 1 золотую медаль.