Гимнастки Узбекистана завоевали 6 медалей на международном турнире в Турции

Гимнастки Узбекистана завоевали 6 медалей на международном турнире Bosphours Cup 2022, который прошел в Турции, сообщает Podrobno.uz.
Жасмин Джафарова поднималась на пьедестал четыре раза. Заняв второе место в упражнении с обручем, третье место – в упражнении с булавами и второе – в упражнении с лентой, она также завоевала бронзовую медаль в многоборье.
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Кроме того, Ариана Бондарева заняла третье место в многоборье и второе – в упражнении с лентой.
Всего наши спортсменки завоевали на этом турнире 2 бронзовых, 3 серебряных и 1 золотую медаль.