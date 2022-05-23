Министр здравоохранения пригласил главу ВОЗ посетить Узбекистан

В рамках участия делегации Узбекистана в работе 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась двусторонняя встреча министра здравоохранения Бехзода Мусаева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

Как сообщает UzReport, в ходе встречи министр выразил благодарность ВОЗ за содействие Узбекистану в обеспечении равного доступа к вакцинам в рамках инициативы COVAX. Также он пригласил Тедроса Гебрейесуса посетить Узбекистан с целью дальнейшего расширения сотрудничества республики с ВОЗ и ознакомления на местах со всем комплексом осуществляемых в стране преобразований в сфере здравоохранения.

Глава ВОЗ с особой теплотой вспомнил свою недавнюю встречу с руководством Попечительского совета Фонда масс-медиа в Женеве.

Отмечено значительное улучшение системы здравоохранения за последние годы и обозначена готовность экспертов организации оказывать всяческое содействие правительству Узбекистана в осуществлении начатых широкомасштабных реформ.