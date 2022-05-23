» » » Министр здравоохранения пригласил главу ВОЗ посетить Узбекистан
﻿
  • 25 май 2022 22:40
  • 23

Министр здравоохранения пригласил главу ВОЗ посетить Узбекистан

Министр здравоохранения пригласил главу ВОЗ посетить УзбекистанВ рамках участия делегации Узбекистана в работе 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась двусторонняя встреча министра здравоохранения Бехзода Мусаева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

 

Как сообщает UzReport, в ходе встречи министр выразил благодарность ВОЗ за содействие Узбекистану в обеспечении равного доступа к вакцинам в рамках инициативы COVAX. Также он пригласил Тедроса Гебрейесуса посетить Узбекистан с целью дальнейшего расширения сотрудничества республики с ВОЗ и ознакомления на местах со всем комплексом осуществляемых в стране преобразований в сфере здравоохранения.

 

Глава ВОЗ с особой теплотой вспомнил свою недавнюю встречу с руководством Попечительского совета Фонда масс-медиа в Женеве.

 

Отмечено значительное улучшение системы здравоохранения за последние годы и обозначена готовность экспертов организации оказывать всяческое содействие правительству Узбекистана в осуществлении начатых широкомасштабных реформ.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистан в августе завезут вакцины, признанные ВОЗ

В Узбекистан в августе завезут вакцины, признанные ВОЗ

Новости Узбекистана
﻿
ВОЗ передала Узбекистану 500 кислородных концентраторов

ВОЗ передала Узбекистану 500 кислородных концентраторов

Новости Узбекистана
﻿
Глава представительства ВОЗ оценила возможность появления коронавируса в Узбекистане

Глава представительства ВОЗ оценила возможность появления коронавируса в Узбекистане

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан признан страной, свободной от кори и краснухи

Узбекистан признан страной, свободной от кори и краснухи

Общество / Новости Узбекистана
﻿
ГАВИ выделил $20,5 млн на укрепление системы здравоохранения Узбекистана

ГАВИ выделил $20,5 млн на укрепление системы здравоохранения Узбекистана

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика