В Узбекистане ожидается повышение тарифов на электроэнергию и природный газ

В соцсетях распространились слухи о повышении цен на газ и электроэнергию. По сообщению пресс-службы Минфина, на сегодняшний день готовится постановление Кабинета министров «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы».

Документ направлен на реформирование энергетического сектора в целях обеспечения населения и отраслей экономики качественным, бесперебойным электричеством и природным газом.

«В процессе работы проект постановления будет размещен на regulation.uz для обсуждения, будут учтены все мнения и предложения», — уточняется в сообщении.

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