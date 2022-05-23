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  • 25 май 2022 22:32
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Установку новых счётчиков газа планируется завершить к сентябрю

Установку новых счётчиков газа планируется завершить к сентябрюПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел совещание по вопросам расширения добычи нефти и газа, сообщила пресс-служба главы государства.

 

На мероприятии в том числе обсуждались меры по устранению потерь при доставке газа потребителям и внедрению автоматизированной системы контроля и учёта расхода природного газа (АСКУГ).

 

Председатель правления «Худудгазтаъминот» Баходир Эшмуратов сообщил, что работы по установке «умных» газовых счётчиков планируется завершить к сентябрю.

 

«На сегодняшний день мы охватили 97,7% домов частного сектора современными приборами учёта. Вместе с тем, продолжается установка в многоэтажных домах. Поставлена задача по полному завершению [установки] до 1 сентября», — заявил он.

 

Постановлением президента от сентября 2020 года поручалось завершить внедрение АСКУГ с установкой современных счётчиков во всех регионах Узбекистана до 1 августа 2021 года. До 1 июня того же года было поручено создать «современную биллинговую систему, функционирующую синхронно» с АСКУГ.

 

Как уточнили в пресс-службе «Худудгазтаъминот», всего запланирована установка 3,54 миллиона газовых счётчиков, в том числе 2,45 миллиона — в частных домах и 1,09 миллиона — в квартирах. По состоянию на 24 мая завод-производитель поставил 3,06 миллиона приборов.

 

«Установлено уже 2 миллиона 961 тысяча 622 штуки. Из них 2 миллиона 383 тысячи 61 — в частных домах (97%) и 578 тысяч 561 (53%) — в квартирах многоэтажек. При установке счётчиков акцент сделан на охват частных домов, потребление в которых выше. В многоквартирных домах, где есть централизованное теплоснабжение, счётчики будут установлены в последнюю очередь», — отметили в компании.

 

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