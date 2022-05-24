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  • 24 май 2022 21:09
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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили сотрудничество

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

 

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, были рассмотрены «актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами».

 

Отмечается, что с начала года объёмы взаимного товарооборота выросли на 40%. Лидеры двух стран подчеркнули важность углубления кооперационных связей между деловыми кругами и эффективного задействования потенциала межрегиональных связей.

 

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики.

 

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

 

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — отмечается в сообщении.


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