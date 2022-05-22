Узбекистан с начала года импортировал почти 1 миллион мобильных телефонов

Узбекистан в январе-апреле импортировал свыше 976 тысяч мобильных телефонов. Лидер по поставкам – Китай, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Госкомстата.
Общая стоимость ввезенных телефонов составила 71,2 миллиона долларов. Импорт телефонов по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 320 900 единиц.
Узбекистан ввозил мобильные телефоны из 9 стран. Среди них:
Китай – 741 546
Вьетнам – 121 376
Индия – 62 612
ОАЭ– 46 137
Казахстан – 3 663
Корея – 1286
Импорт телефона в разрезе месяцев:
январь – 129 766
февраль – 284 461
март – 286 056
апрель – 276 362.