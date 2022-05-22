Узбекистан с начала года импортировал почти 1 миллион мобильных телефонов

Узбекистан в январе-апреле импортировал свыше 976 тысяч мобильных телефонов. Лидер по поставкам – Китай, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Госкомстата.

Общая стоимость ввезенных телефонов составила 71,2 миллиона долларов. Импорт телефонов по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 320 900 единиц.

Узбекистан ввозил мобильные телефоны из 9 стран. Среди них:

Китай – 741 546

Вьетнам – 121 376

Индия – 62 612

ОАЭ– 46 137

Казахстан – 3 663

Корея – 1286

Импорт телефона в разрезе месяцев:

январь – 129 766

февраль – 284 461

март – 286 056

апрель – 276 362.