В Ферганской долине запущен проект для лидеров фэшн-индустрии, молодых дизайнеров, текстильных предприятий, и ремесленников

В рамках 61-ого Международного фестиваля цветов, который организован в Намангане, также стартовала Неделя моды в Ферганской долине. В официальной церемонии открытия недели приняли участие представители администрации области, дипкорпуса и международных организаций, предприятий и объединений модной индустрии. Об этом сообщает UzReport.

Проект направлен на создание «бренда Недели моды в Ферганской долине» и вывод его на мировой модный рынок. Также планируется изучить и проанализировать мировой опыт в этой области и применить его на швейных предприятиях региона.

Примечательно, что выступавшие на открытии Недели моды, международные эксперты рекомендовали проводить его ежегодно.

Отмечено, что «очень важно обеспечить участие в еженедельных мероприятиях лидеров фэшн-индустрии, молодых дизайнеров, текстильных предприятий, ремесленников. В свою очередь, развитие приграничного сотрудничества в торгово-экономической и туристической сферах будет достигаться за счет реализации межрегиональных и глобальных проектов».

«Мы работаем во всех странах Центральной Азии, являемся спонсорами этого замечательного мероприятия. Мы прилагаем много сил для развития сектора легкой промышленности, дизайнерских талантов. Сегодня здесь присутствуют также дизайнеры из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, что очень радует», - сказала Чулпон Кукомова – заместитель руководителя проекта USAID «Поддержка предпринимательства и стран ЦА».

«Я прибыл сюда утром из Пакистана. Я счастлив принять участие в знаменитом цветочном фестивале и стать свидетельницей неповторимой красоты. Сейчас мы рассматриваем работы талантливых дизайнеров. Мы хотим вести свой бизнес здесь, в текстильном центре, и надеемся, что это будет очень полезно для обеих стран, Узбекистана и Пакистана», - участник мероприятия.

В течение недели пройдут заключительный этап конкурса молодых дизайнеров и шоу-программ, мастер-классы для профессионалов.