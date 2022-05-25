В Узбекистане за два с половиной года от отравления угарным газом погибли 366 человек, еще 307 – получили травмы различной степени тяжести, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Сената.

Об этом стало известно в ходе обсуждения исполнения закона "О пожарной безопасности", и, в частности, мер по предупреждению отравления угарным газом. В Сенате отметили, что случаи с выбросами угарного газа возникают в основном в многоквартирных домах.

"У потребителей не сформирована культура безопасности при использовании природного и сжиженного газа и альтернативных видов топлива, дымоходы и вентиляционные каналы газораспределительных установок находятся в неисправном состоянии, не очищены качественно и не проходят технический осмотр в установленные сроки, что является причиной учащения случаев отравления угарным газом", – добавили сенаторы.

Кроме того, национальное законодательство не содержит целостного нормативно-правового акта, касающегося выбросов угарного газа, принятия необходимых мер по его ликвидации, защиты населения, в частности, предупреждения случаев отравления, что также является причиной отсутствия позитивных изменений в данной сфере.

Еще один важный момент – действующим законодательством четко не определен уполномоченный государственный орган, отвечающий за предупреждение случаев отравления угарным газом. В результате на практике возникают недоразумения в данном направлении.