В Ташкентском метро отреагировали на «пугающие» своим видом сидения

Ташкентский метрополитен отреагировал на ситуацию вокруг сидячего места на станции «Алмазор», которое «напугало» пассажира своим видом, передает UzReport.

Отмечается, что один из очевидцев этого «произведения искусства» опубликовал в соцсетях фотографию сиденья на вокзале со словами: «Мне было немного страшно».

По данным ташкентского метрополитена, сиденья на станции «Алмазор» были установлены в декабре 2020 года и выполнены в «простом стиле». «Следует отметить, что эти места не имеют символического значения», - говорится в сообщении.

Администрация метрополитена также просит граждан не делать неуместных выводов. В частности, сиденья для ожидания расположены особым образом с двухсторонним открытым верхом.