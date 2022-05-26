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  • 24 май 2022 20:53
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Узбекистан и Казахстан будут взаимодействовать в ликвидации ЧС

Узбекистан и Казахстан будут взаимодействовать в ликвидации ЧСПостановлением президента Шавката Мирзиёева утверждено Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его подписание состоялось в декабре в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.

 

Как пишет gazeta.uz, документом предусмотрен комплекс мер и практических действий для более эффективного взаимодействия чрезвычайных ведомств в предупреждении стихийных бедствий, техногенных катастроф и смягчения их последствий. Акцент сделан на работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций трансграничного характера, отмечалось в декабрьском сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

 

Соглашением предусматриваются:

·организация и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений;

·регулярный обмен информацией о мониторинге и прогнозировании ЧС природного и техногенного характера;

·обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в ЧС, в том числе по оказанию первой медицинской помощи;

·организация взаимодействия госорганов при ликвидации ЧС;

·предотвращение и ликвидация стихийных бедствий;

·совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен научно-технической литературой и результатами исследовательских работ;

·обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео и фотоматериалами, а также технологиями в области предупреждения и ликвидации ЧС.

 

Весной 2020 года при прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Узбекистане произошло подтопление населенных пунктов в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана, свыше 30 тысяч жителей были эвакуированы. Вода затопила 845 домов в 5 сёлах района на границе с Узбекистаном, а также 7639 га посевных площадей с хлопком. Узбекистан направил спасателей и технику в Казахстан и частично оказал содействие в строительстве новых домов вместо разрушенных стихией.


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