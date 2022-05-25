В Узбекистане будет создан Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Новая структура создается для осуществления космического мониторинга и обеспечения органов государственного управления космическими снимками, налаживания эффективного использования результатов космической деятельности в социально-экономической и научной сферах, а также в области обороны и безопасности.

Центр будет осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:

·дистанционное зондирование Земли с помощью спутниковых аппаратов, прием, хранение, обработка и передача данных

·предоставление услуг в космической отрасли;

·осуществление научной и инновационной деятельности в данной области с целью широкого привлечения научно-инновационных технологий в космическую сферу

·содействие повышению эффективности отраслей экономики, сферы обороны и безопасности, социально-экономической деятельности регионов с использованием космических и геоинформационных технологий, а также беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий имеет право предоставлять государственным органам и организациям, хозяйственным объединениям, местным органам исполнительной власти, физическим и юридическим лицам данные космического мониторинга, полученные путем дистанционного зондирования Земли через спутниковые и беспилотные летательные аппараты и оказывать другие услуги, связанные с космической отраслью.