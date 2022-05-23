«Результаты в спорте не соответствуют созданным условиям» — Шавкат Мирзиёев

Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник проводит совещание по вопросам популяризации спорта, улучшения спортивного образования и подготовки спортсменов. Детали с совещания сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Президент сообщил, что за последние пять лет на развитие спорта было направлено почти 4 трлн сумов, построено 118 крупных спортивных объектов и реконструировано 110. В текущем году выделенная сумма составляет 2,3 трлн сумов, их них 1,2 трлн сумов — на спортивные учебные учреждения, сообщалось на совещании.

«Однако результаты в спорте всё ещё не соответствуют созданным условиям», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев указал, что не созданы «звенья» связи в области селекции спортсменов между спортивными школами, колледжами олимпийского резерва и школами высшего спортивного мастерства.

Президент поручил повысить охват молодёжи спортивными школами в 1,3 раза — до 520 тысяч человек.

Согласно озвученным им данным, в 190 из 279 детских и подростковых спортивных школ изучаются всего 10 из 36 олимпийских видов спорта. На азиатских и мировых чемпионатах по олимпийским видам спорта призёрами от Узбекистана становится лишь 5−6 человек.

Министерству развития спорта поручено провести специализацию всех спортшкол по олимпийским видам спорта и связать каждую спортивную школу с махаллёй, школой и техникумами, создав минимум 1 кружок олимпийского спорта.

«Ни один хоким области, района или города не наладил системную работу по всем видам спорта», — заявил президент, говоря о необходимости формирования национальных сборных из спортсменов-учащихся колледжей. В сборную смогли войти только 21% из около 9000 обучающихся в колледжах спортсменов, сказал он.

Минспорта и областным хокимиятам поручено обеспечить массовые регулярные занятия спортом 43% молодёжи (более 6 миллионов человек). Ранее на обсуждении проекта стратегии охраны здоровья и благополучия подростков Узбекистана специалисты ЮНИСЕФ сообщали, что распространённость недостаточной физической активности подростков составляет 84% среди девочек и 56% среди мальчиков.

Завоевавшие победы на олимпиадах в Сиднее и Рио-де-Жанейро представители андижанской, бухарской и ферганской школ бокса сегодня не могут показывать достойные результаты, говорилось на совещании.

«Теперь будет внедрена абсолютно новая система подготовки и селекции спортсменов», — объявил президент. В первую очередь, изменятся подходы к привлечению к спорту с детства и подготовке талантливых спортсменов.

Новая система была разъяснена на примере Бухарской области. Она подразумевает:

·в каждой махалле в два сезона (апрель-июнь, сентябрь-декабрь) будут организовывать соревнование, показавшие хорошие результаты дети будут вноситься в электронный список;

·эти дети будут бесплатно заниматься до восьми месяцев в специальных группах 19 спортивных школ области;

·дети в группах с потенциалом к занятию профессиональным спортом будут приниматься в спецшколы по четырём направлениям;

·зарплата тренеров в спортшколах повысится на 35%. Директорам, тренерам и специалистам, показывающим хорошие результаты, доплатят ещё до 50% надбавки;

·спортивные школы области по их специализации превратятся в базу по олимпийским видам спорта.

Напомним, в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма было создано Министерство туризма и спорта. В феврале этого года оно было разделено на два министерства: туризма и культурного наследия, а также развития спорта.

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