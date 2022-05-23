Узбекистан и Россия намерены довести турпоток до 2 миллионов поездок год

Ростуризм начал работу над запуском чартерных программ в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам переговоров его главы Зарины Догузовой с заместителем премьер-министра, министром туризма и культурного наследия республики Азизом Абдухакимовым.

"На встрече с Азизом Абдухакимовым Зарина Догузова озвучила заинтересованность России в запуске туристических чартеров между странами и совместной разработке трансграничных туристических маршрутов. Ростуризм уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с коллегами из Узбекистана", – говорится в сообщении.

Глава Ростуризма заявила, что по итогам 2022 года Россия и Узбекистан превысят доковидные показатели по турпотоку, который в 2019 году составил более 520 тысяч поездок.

По прогнозу Ростуризма, в этом году взаимный турпоток может вырасти на 20-30% и достичь 700 тысяч человек. Популярность Узбекистана со стороны российских туристов значительно возросла – по итогам майских праздников Узбекистан вошел в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян, рассказали в ведомстве.

Турпоток между странами в перспективе 3-5 лет может достичь уровня 2 миллионов поездок в год. Уже сейчас его росту способствует действующий безвизовый режим и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения между Россией и Узбекистаном, отметила Догузова.

"Сегодня Узбекистан, фактически, самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: по нашим оценкам, количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100. Это больше, чем, например, в Египет, или ОАЭ. Причем маршрутная сеть также широкая – рейсы осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов в Ташкент, Самарканд, Ташкент", – подчеркнула глава Ростуризма.

Стороны подписали план мероприятий по созданию условий для увеличения взаимного туристического потока. Документ предусматривает развитие двусторонних деловых контактов, улучшение транспортно-логистической сферы, создание новых туристических маршрутов и другие направления, добавили в ведомстве.

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