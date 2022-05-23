Сюжет про Национальный павильон Узбекистана в Каннах показали на канале Euronews. В дальнейшем видеосюжеты про Узбекистан будут демонстрироваться на канале Euronews в рамках кампании Destination Uzbekistan на английском и русском языках, сообщает Podrobno.uz.

Первый ролик был посвящен Национальному павильону в Каннах, который за время работы привлек большое внимание международных режиссеров и продюсеров. С ними достигнуты договоренности об осуществлении совместных проектов в сферах кино и ТВ, подписаны меморандумы и намечен план работ.

Цель кампании Destination Uzbekistan – привлечь внимание к новому имиджу Узбекистана, повысить туристическую привлекательность и узнаваемость, способствовать восприятию Узбекистана за рубежом как современной, интеллектуальной и конкурентоспособной страны.

Кампания продолжится в июне и осветит съемки второй серии фильма "Узбекистанец" о выдающихся соотечественниках, проживающих в Европе. Кроме того, будет рассказано о готовящемся глобальном международном форуме New Uzbekistan, который пройдет в конце июня в Берлине 2022 года при поддержке Министерства туризма и культурного наследия, Агентства по делам молодежи и посольства Узбекистана в Берлине.