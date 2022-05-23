В Узбекистане курильщиков предупредили о штрафах

МВД предупредило об ответственности за употребление табачной продукции в общественных местах.

Как сообщили в пресс-служба МВД, согласно статье 56-1 Кодекса об административной ответственности, употребление табачной продукции на рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных местах, включая автозаправочные станции, и иных общественных местах, кроме специально отведенных мест и (или) помещений для употребления табачной продукции, влечет наложение штрафа в сумме одной третьей базовой расчетной величины.

В настоящее время базовая расчетная величина составляет 270 000 сумов, а с 1 июня - 300 000.

Ранее в сети появилась информация о том, что в Ташкенте сотрудники органов внутренних дел начали активно штрафовать узбекистанцев за курение в общественных местах.

Вышеуказанная статья 56-1 была введена законом от 29 декабря 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».