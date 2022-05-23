В аэропорту Карши проводят реконструкцию

В аэровокзальном комплексе международного аэропорта Карши ведётся реконструкция, сообщило Министерство транспорта Узбекистана. Планируется расширить зал прилёта, увеличив пропускную способность аэровокзала с 200 до 400 пассажиров в час. Второй этаж аэровокзала реконструируют и приспособят для вылета.

Количество регистрационных стоек увеличат с 3 до 10. Также в аэропорту установят современные багажные ленты, электронные весы и другие удобства для пассажиров, говорится в сообщении Минтранса.

Минтранс не сообщил, когда началась реконструкция и сколько она продлится. Однако на портале госзакупок лоты о реконструкции аэропорта размещались в марте 2021 года.

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