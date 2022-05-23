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  • 23 май 2022 21:00
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Объявлена дата старта продаж автомобиля Chevrolet Tracker производства UzAuto Motors

Объявлена дата старта продаж автомобиля Chevrolet Tracker производства UzAuto MotorsUzAuto Motors запустила обратный отсчет до старта продаж автомобиля Chevrolet Tracker 2023 модельного года производства Асакинского автозавода. Продажи Tracker начнутся ровно через 100 дней, а именно 30 августа в 18.00, сообщает Podrobno.uz.

 

Напомним, ранее сообщалось, что старт производства автомобиля запланирован на середину лета нынешнего года.

 

В оснащение автомобиля входят светодиодные дневные ходовые огни, цветной экран панели приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей Chevrolet MyLink, аудиосистема с 6 динамиками, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники.

 

Набор систем безопасности Chevrolet Tracker включает в себя фронтальные подушки безопасности, боковые подушки на первом ряду и подушки занавесочного типа, камеру заднего вида, систему мониторинга давления в шинах, систему курсовой устойчивости (ESP), антиблокировочную систему (ABS), систему помощи при старте в гору (HSA), задние парктроники, а также крепления для детских кресел Isofix.

 

Ежегодный выпуск Tracker может составить не менее 80 тысяч машин. Уровень локализации достигнет 50% и будет увеличиваться в дальнейшем. Пока неизвестно, насколько сильно будут отличаться цены на автомобиль местного производства и тех моделей Tracker, которые сейчас импортируются в готовом виде.


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