Оспа обезьян: симптомы, чем опасна и каков риск заразиться этой болезнью у узбекистанцев?

Нурмат Атабеков, заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья на пресс-конференции 23 мая прокомментировал, как обстоит ситуация с распространяющейся в мире оспой обезьян относительно Узбекистана.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание. Вирус-возбудитель впервые обнаружили у подопытных обезьян в 1958 году. Болезнь относится к роду ортопоксвирусов, которые бывают двенадцати типов.

Передача происходит от животного к человеку после контакта, например, с поражёнными слизистыми оболочками или кровью больного животного. Однако есть и вторичная передача — от больного человека к человеку. Заразиться можно воздушно-капельным путём, контактно-бытовым путём (прикасаясь к тем же предметам, что и заражённый человек) и при контакте с биологическими жидкостями больного (слюна, моча, кровь и т. д.).Также считается, что важный фактор передачи вируса — это употребление в пищу плохо обработанного мяса. В результате несоблюдения термической обработки вирус остаётся жизнеспособным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент болезнь зарегистрирована в 14 странах. «Количество инфицированных составляет около 90. Кроме того, у около 30 человек подозреваются симптомы»,- отметил Атабеков.

«На самом деле, это заболевание появилось не вчера или сегодня. Оно был впервые зарегистрировано в Демократической Республике Конго 52 года назад. Особые случаи заболевания наблюдались в странах Центральной и Западной Африки. По нашим данным, оспа обезьяны передается от животных к человеку. Это может случиться с теми, кто путешествует в эндемические районы и находится в контакте с животными. Распространение заболевания по всему миру началось 7 мая. В этот день, у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии, была идентифицирована данная инфекция. У него симптомы заболевания проявлялись сыпью на коже. После этого было обнаружено, что около дюжины пациентов были диагностированы с оспой обезьян». - сказал Атабеков.

Согласно анализу, заболевание обычно протекает в легкой форме, и большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель.

Так как же защититься от этого заболевания?

Эксперты говорят, что хотя вакцин против оспы не существует, ряд стран пытаются предотвратить ее с помощью простых противооспенных вакцин.

Поскольку эти два вируса похожи друг на друга, и из-за этого ожидается, что такие вакцины будут примерно на 85 процентов эффективны в предотвращении оспы обезьян.

Тем не менее, сейчас ВОЗ призывает страны всего мира активизировать превентивные меры для предотвращения распространения инфекции обезьян.

«До настоящего времени в Узбекистане не зарегистрировано оспы обезьян. Мы предпринимаем шаги по предотвращению этой инфекции в страну, основываясь на рекомендациях ВОЗ», - заключили в Минздраве республики.

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