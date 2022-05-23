В Намангане проходит 61-й Международный фестиваль цветов





Фестиваль для души и эстетического наполнения проходит в парке культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура, где высажено более 20 млн. цветов различных видов.

Примечательно, что в этом году Наманган отмечает уже 61-й Международный фестиваль цветов, отражая все богатство имеющихся растений и цветочной культуры. Отрадно, что число желающих принять участие растет с каждым годом. По этой причине местные власти расширили фестиваль, организовав праздничные мероприятия в близлежащих парках, аллеях и скверах.





Насладиться красотами, и ароматами фестиваля можно будет до 5 июня этого года, а пока, небольшая экскурсия по местам его организации:





Праздник начинается с автомобильного парада, где более 200 транспортных средств, автомобилей и мотоциклов, украшенных разноцветными цветами в виде орнаментов, проезжают по улицам Намангана на радость жителям и гостям фестиваля. Маршрут будет следовать к центральному парку отдыха им. Бабура, где и стартует официальная церемония открытия фестиваля. Мастера-садоводы, садоводы-любители предприятий, организаций и учреждений восстанавливают более 100 композиций в виде цветов. Кроме того, в ходе конференции свою продукцию продемонстрируют представители зарубежных стран, а также любители из Ферганской долины и других регионов.

В фестивале принимают участие как опытные флористы, так и любители цветоводства. Профессионалы ландшафтного дизайна также продемонстрируют свои художественные шедевры. Предприятия и организации, изъявившие желание принять участие, соревнуются в уникальности дизайна и мастерстве декорирования цветов. Также будут соревноваться мастера Экибаны и гульдасты.





В праздничной программу также входит ряд развлекательных мероприятий: в парке им. Захириддина Мухаммада Бабура будет проходить выставка изделий народных промыслов, книг, фотографий, национальной одежды и ремесла. По окончанию торжества флористы и организации, принявшие активное участие и набравшие наибольшее количество голосов, будут награждены ценными призами.





Церемония закрытия состоится в культурно-развлекательном парке долины Легенд, где состоится гала-концерт и церемония награждения с участием звезд эстрады Узбекистана.

Если рассматривать глубже, то Наманган – признан городом цветов! Такое название имеет свою историю происхождения. В Наманганской области в весенние месяцы каждый куст украшают цветами и в каждой квартире выращивают свои собственные цветы. В городе создана ассамблея флористов, которая имеет собственную лабораторию по созданию новых сортов цветов, их клонированию и их разнообразию. В рамках этого праздника были выделены специальные земельные участки и создана необходимая инфраструктура. Здесь в тепличных хозяйствах выращивают более тысячи однолетних, многолетних и других сортов.

В XIX веке на месте этого бульвара возник микрорайон под названием «Гульзор». Здесь население занималось выращиванием цветов, производством цветочных напитков, нектаров, различных сладостей и специй, а также меда из цветов. Из листьев и корней некоторых видов цветов готовят целебные настойки.

С 2018 года «праздник цветов» был изменен на «фестиваль цветов» и приобрел международный статус, так как в нем стал участвовать не только Узбекистан, но и другие страны мира. Кроме того, этот фестиваль вызвал большой интерес у представителей зарубежных СМИ и туристов, которые выразили желание принимать участие в фестивале.

Насладиться красотами, и ароматами фестиваля можно будет до 5 июня этого года.