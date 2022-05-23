В Гулистане выявлены две незаконные майнинг-фермы

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две майнинг-фермы в Гулистане с почти 170 видеокартами. Об этом сообщает gazeta.uz.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками СГБ по области совместно с другими органами выяснилось, что ранее судимый житель Гулистана арендовал одно из зданий и оборудовал несанкционированную криптовалютную ферму, подключившись к электросети.

В ходе следствия в качестве вещественных доказательств изъято 19 майнинговых устройств и другие предметы. Государству был нанесён ущерб в размере около 532 млн сумов, говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один житель Гулистана в феврале открыл майнинг-ферму и заработал 40 тысяч долларов. В ходе обыска у гражданина обнаружили 148 майнинговых устройств.

Было установлено, что он незаконно использовал электроэнергию, нанеся ущерб государству на сумму более 134 млн сумов.

Действиям обоих граждан будет дана правовая оценка.