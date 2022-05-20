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  • 20 май 2022 20:41
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Зарплаты повышаются с 1 июня

Зарплаты повышаются с 1 июня

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая подписал указ о повышении с 1 июня размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 12%.

 

Документ принят «в целях расширения масштабов мер, направленных на повышение уровня жизни населения и последовательного повышения доходов граждан».

 

С 1 июня устанавливаются следующие размеры:

·минимальный размер оплаты труда — 920 тысяч сумов в месяц (было 822 тысячи);

·базовая расчетная величина — 300 тысяч сумов в месяц (было 270 тысяч).

 

Работодателям рекомендовано производить повышение размеров зарплаты в соответствии с МРОТ, обеспечив выплату зарплаты не ниже МРОТ, установленного законодательством.

 

До этого зарплаты бюджетникам (а также пенсии, стипендии и пособия) повышались с 1 сентября 2021 года — в среднем на 10%. Тогда же были установлены новые размеры МРОТ и БРВ.

 

ИСТОЧНИК


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