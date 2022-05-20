В Намангане стартует международный фестиваль цветов

22 мая в Намангане стартует 61-й международный фестиваль цветов. Об этом сообщает

Свое мастерство продемонстрируют талантливые флористы, мастера искусства икебаны и ландшафтные дизайнеры из Узбекистана и зарубежных государств.

В парке «Долина легенд» в Намангане гостей фестиваля порадуют грандиозные концертные программы под открытым небом, подготовленные учениками специализированных школ искусств области, районных ансамблей искусства «Маком». В завершение фестиваля здесь же парке «Долина легенд» состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля цветов и грандиозный гала-концерт с участием звезд отечественной эстрады и известных мастеров искусств Ферганской долины.

Фестиваль цветов в Намангане проходит с 1961 года и является грандиозным событием для каждого узбекистанца, отражая все богатство имеющихся растений и цветочной культуры.

В прошлом году на юбилейном 60-м фестивале цветов были приглашены гости из зарубежных стран из Южной Кореи, России, Турции, Нидерландов и соседних стран, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

На мероприятии приняли участие 150 предпринимателей-флористов, а также более 300 любителей-цветоводов, где впервые в истории фестиваля была организована рассадка 10 миллионов цветов саженцев.