Узбекские ученые получили возможность изучить исторические архивы Османской империи

По сообщению Агентства культурного наследия, Фонд «ТУРКTAV» передаст оригинальные рукописи по истории Узбекистана в библиотеку Института туризма и культурного наследия «Шелковый путь».

Как передает UzReport, данная инициатива была реализована Министерством туризма и культурного наследия в рамках Международного форума «Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие» 20 мая.

Фонд тюркских языков и культуры Турецкой Республики «TURKTAV» в рамках форума «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие» предоставил узбекским исследователям доступ к историческим архивам Османской империи. Теперь узбекским ученым удастся восстановить ряд документов по истории Узбекистана.

Сообщается, что к настоящему времени Фондом оцифровано 55 тыс. электронных рукописных документов.