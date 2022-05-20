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  • 20 май 2022 20:32
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Узбекские ученые получили возможность изучить исторические архивы Османской империи

Узбекские ученые получили возможность изучить исторические архивы Османской империиПо сообщению Агентства культурного наследия, Фонд «ТУРКTAV» передаст оригинальные рукописи по истории Узбекистана в библиотеку Института туризма и культурного наследия «Шелковый путь».

 

Как передает UzReport, данная инициатива была реализована Министерством туризма и культурного наследия в рамках Международного форума «Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие» 20 мая.

 

Фонд тюркских языков и культуры Турецкой Республики «TURKTAV» в рамках форума «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие» предоставил узбекским исследователям доступ к историческим архивам Османской империи. Теперь узбекским ученым удастся восстановить ряд документов по истории Узбекистана.

 

Сообщается, что к настоящему времени Фондом оцифровано 55 тыс. электронных рукописных документов.


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