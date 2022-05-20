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  • 20 май 2022 20:31
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Иранский режиссёр планирует снять фильм об Омаре Хайяме в Узбекистане

Иранский режиссёр планирует снять фильм об Омаре Хайяме в УзбекистанеНациональный павильон Узбекистана открылся на 75-м Каннском международном кинофестивале, говорится в сообщении медиаплатформы Uzbekistan’s club. Павильон будет работать на кинорынке Marché du Film Каннского кинофестиваля до 22 мая.

 

«Эта площадка позволяет ознакомиться с новыми проектами и обсудить перспективы сотрудничества, привлечь продюсеров и режиссёров со всего мира к съёмкам фильмов и медиапродукции в нашей республике. Узбекистан может быть интересен для деятелей киноискусства как страна с уникальными историческими памятниками, историей и культурой», — отмечается в сообщении.

 

Посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев (справа).

 

В этом году Узбекистан будет покрывать часть расходов кинокомпаниям и телеканалам, желающим снимать медиапродукцию в стране. Министерство туризма и культурного наследия готово спонсировать съёмки документального кино и телепрограмм.

 

«Процесс такой. Продюсеры и режиссёры присылают нам идею. Если она нам нравится, то Минтуризма и культурного наследия готово покрыть авиаперелёты съёмочной группы, размещение и транспорт внутри страны», — сообщили в клубе.

 

Канадско-иранский режиссер Мустафа Кешвари обсудил возможную съёмку фильма в Узбекистане. Премьера его короткометражного фильма Child Bride состоялась в рамках Каннского фестиваля в 2019 году. Его ленты не раз завоевывали престижные награды.

 

В течение последних шести месяцев Мустафа Кешвари работает над фильмом об Омаре Хайяме. На переговорах при участии Национального пиар-центра Узбекистана достигнута договорённость о визите режиссёра в Бухару и Каракалпакстан в июле для выбора локаций. Съёмки фильма планируются начать в сентябре 2022 года.

 

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