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  • 20 май 2022 20:29
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Абитуриентам может быть предоставлена возможность подавать документы на несколько форм обучения одновременно

Абитуриентам может быть предоставлена возможность подавать документы на несколько форм обучения одновременноЭто означает, что при совместимой последовательности предметов можно выбрать 5 направлений, заочную, дневную, вечернюю или дистанционную форму. До сих пор абитуриенты могли выбрать только одну форму обучения.

 

Как сообщает kun.uz, это нововведение отражено в проекте постановления президента о квотах приема.

 

Согласно проекту постановления, начиная с 2022/2023 учебного года, будет возможен выбор до пяти специальностей бакалавриата с одинаковым набором апробируемых дисциплин, а также всех форм обучения одновременно.

 

В проекте также указаны даты приема:

·онлайн-регистрация абитуриентов будет осуществляться с 15 июня по 15 июля (включительно) через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальный сайт Государственного центра тестирования;

·онлайн-регистрация на профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку осуществляется с 15 июня по 5 июля (включительно).

 

В проекте постановления впервые в Узбекистане выделяются квоты на дистанционное обучение.


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