Абитуриентам может быть предоставлена возможность подавать документы на несколько форм обучения одновременно

Это означает, что при совместимой последовательности предметов можно выбрать 5 направлений, заочную, дневную, вечернюю или дистанционную форму. До сих пор абитуриенты могли выбрать только одну форму обучения.
Как сообщает kun.uz, это нововведение отражено в проекте постановления президента о квотах приема.
Согласно проекту постановления, начиная с 2022/2023 учебного года, будет возможен выбор до пяти специальностей бакалавриата с одинаковым набором апробируемых дисциплин, а также всех форм обучения одновременно.
В проекте также указаны даты приема:
·онлайн-регистрация абитуриентов будет осуществляться с 15 июня по 15 июля (включительно) через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальный сайт Государственного центра тестирования;
·онлайн-регистрация на профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку осуществляется с 15 июня по 5 июля (включительно).
В проекте постановления впервые в Узбекистане выделяются квоты на дистанционное обучение.