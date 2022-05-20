Абитуриентам может быть предоставлена возможность подавать документы на несколько форм обучения одновременно

Это означает, что при совместимой последовательности предметов можно выбрать 5 направлений, заочную, дневную, вечернюю или дистанционную форму. До сих пор абитуриенты могли выбрать только одну форму обучения.

Как сообщает kun.uz, это нововведение отражено в проекте постановления президента о квотах приема.

Согласно проекту постановления, начиная с 2022/2023 учебного года, будет возможен выбор до пяти специальностей бакалавриата с одинаковым набором апробируемых дисциплин, а также всех форм обучения одновременно.

В проекте также указаны даты приема:

·онлайн-регистрация абитуриентов будет осуществляться с 15 июня по 15 июля (включительно) через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальный сайт Государственного центра тестирования;

·онлайн-регистрация на профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку осуществляется с 15 июня по 5 июля (включительно).

В проекте постановления впервые в Узбекистане выделяются квоты на дистанционное обучение.