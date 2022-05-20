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  • 20 май 2022 20:25
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Власти Узбекистана утвердили обязательный стандарт единой школьной формы

Правительство утвердило единую школьную форму для учащихся государственных школ с 2022/2023 учебного года. Ранее предполагалось, что она будет введена с 2024/2025 учебного года. Об этом пишет UzReport.

 

Власти Узбекистана утвердили обязательный стандарт единой школьной формы

Власти Узбекистана утвердили обязательный стандарт единой школьной формы


До 1 июня 2022 года планируется изучить потребность в школьной форме на 2022/2023 учебные годы в разрезе регионов.

 

Вместе с тем, Будет оказано содействие в приобретении школьной формы для детей из малообеспеченных семей за счет средств местного бюджета и фондов «Железной тетради», «Женской тетради» и «Молодежной тетради».

 

Торговые точки разработчиков школьной формы начнут работать с 10 августа 2022 года в каждом районе (городе).

 

Напомним, единая школьная форма для учащихся государственных школ была утверждена постановлением правительства от 15 августа 2015 года.


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