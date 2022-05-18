В Узбекистане появится "социальная норма" потребления энергии

В Узбекистане стартует поэтапное реформирование рынка энергоресурсов. В его рамках появится "социальная норма" потребления энергии. Под этим понимается определенное количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть она продается по относительно низкой (льготной) цене до определенной установленной суммы, а свыше этой суммы – по цене свободного рынка, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

Зачем это нужно?

За последние 5 лет объем производства электроэнергии в Узбекистане увеличился с 61 млрд кВт/ч до 72 млрд кВт/ч, или в 1,2 раза. При этом объем доставки электроэнергии населению увеличился с 11 млрд до 16 млрд кВт/ч, или в 1,5 раза.

Несмотря на это, по расчетам невыполненный спрос республики на электроэнергию в 2021 году за счет наличия проблем с инфраструктурой снабжения составляет 2-3 млрд кВт/ч.

Кроме того, необходимость реформирования рынка энергоресурсов и системы энергоснабжения обусловлена следующими факторами:

·большинство энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС) находятся в эксплуатации более 25 лет, их коэффициент полезного действия (КПД) низок (25-35 процентов) и потребляют в 2 раза больше топлива, чем современное парогазовое оборудование (КПД – 55-60%). В частности, за последние три года объем природного газа, поставляемого на ТЭС для выработки электроэнергии, увеличился с 15 млрд кубометров до 17 млрд кубометров.

·объем поставок природного газа населению за этот период также увеличился с 10 млрд кубометров до 13 млрд кубометров.

Следует отметить, что для удовлетворения спроса внутреннего рынка на природный газ объемы экспорта резко сократились. Например, в 2019 году экспорт природного газа составил 12,2 млрд кубометров, а в этом году планируется достичь 3,3 млрд кубометров. Кроме того, за этот период объем импорта природного газа увеличился с 0,2 млрд кубометров до 4 млрд кубометров.

То есть, растущий спрос потребителей республики из года в год удовлетворяется за счет увеличения объемов природного газа, приобретаемого по свободным ценам на рынке.

В результате этого также увеличивается объем прямых и косвенных затрат для поддержания текущего уровня субсидируемых (или ниже фактической себестоимости) тарифов на природный газ за счет государственного бюджета.

Кроме того, низкая мощность существующих линий электропередачи и основной части трансформаторов не даёт потребителям возможности поставлять электроэнергию в достаточном объеме. Это также обусловлено высоким уровнем морального износа распределительных сетей и трансформаторов, что приводит к многочисленным перебоям в электроснабжении и ухудшению показателей качества электроэнергии.

На сегодняшний день в некоторых районах уровень загрузки трансформаторов превышает установленную техническую норму в 80%. Чрезмерная загрузка трансформаторов в 101 городах и районах республики превышает установленные технические нормы, что грозит невозможностью полноценного обеспечения населения и новых инвестиционных проектов электроэнергией и увеличением количества аварий электроснабжения в регионах.

В частности, уровень загрузки трансформаторов в Ташкентской области составляет 95%, Андижанской области – 92%, городе Ташкент – 90%, Наманганской области – 84%.

Долги предприятий

Тот факт, что цены не формируются на основе рыночных механизмов и моральный износ основных фондов приводит к ухудшению финансового состояния предприятий отрасли. В частности, в 2021 году компании "Узтрансгаз" – 2,5 трлн сумов и "Национальные электрические сети Узбекистана" – 2,1 трлн сумов закончили год в убытках.

Следует отметить, что убытки этих государственных предприятий и их финансовые обязательства в конечном итоге приведут к прямому и косвенному увеличению расходов государственного бюджета.

Низкие цены

По низким ценам на электроэнергию Узбекистан занимает 7 место в мире после Ливии, Анголы, Судана, Киргизии, Зимбабве и Таджикистана (в Киргизии и Таджикистане большая часть электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, поэтому она дешевле).

Принимая во внимание, что стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составляет 800 сумов, в среднем домохозяйства, использующие 200 кВт/ч электроэнергии в месяц, получают условную субсидию в размере 101 тысяч сумов, а семьи, использующие 400 кВт/ч электроэнергии, – 202 тысяч сумов. Иными словами, действующие тарифы приводят в основном к тому, что абонентам, доходы которых относительно высоки и, соответственно, потребляют больше энергоресурсов, предоставляется большая сумма условной субсидии.

Например, пользователи 2-3 кондиционеров, более одного холодильника, компьютера и других электроприборов одновременно, то есть домохозяйства с высокой платежеспособностью потребляют соответственно больше электроэнергии. В результате эти дома получают больше условных субсидий.

Всего в стране насчитывается 4 миллиона абонентов природного газа. 85 процентов этих домохозяйств, или 3,4 миллиона абонентов, потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится лишь 35 процентов (4,5 млрд куб м) от общего потребления населения.

Также имеется 7,3 млн абонентов электроэнергии. 80 процентов из них потребляют в среднем до 200 кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако на эти домохозяйства приходится лишь 31 процентов (5,7 млрд кВт/ч) от общего объема электроэнергии, потребляемой населением.

Например, если учесть, что сегодня стоимость 1000 кубометров природного газа составляет 1,4 млн сум, то в среднем домохозяйства, использующие 500 кубометров газа в месяц, получают 500 тысяч сум в месяц условной субсидии, но домохозяйства, использующие 1000 кубометров газа, получают в 2 раза больше или 1 млн сум условной субсидии.

Новые мощности

Для удовлетворения спроса, возникающего в результате увеличения численности населения и устойчивого развития экономики, необходимо создание дополнительных мощностей производства энергоресурсов.

Например, рассчитано, что к 2030 году годовой спрос потребителей республики на природный газ увеличится с нынешних 54,2 млрд кубометров до 65 млрд кубометров.

В электроэнергетике ожидается увеличение этого показателя с нынешних 74 млрд кВт/ч до 110 млрд кВт/ч. Для обеспечения 110 млрд кВт/ч электроэнергии в год дополнительно требуется строительство новых электростанций мощностью 19 ГВт.

Для создания дополнительных мощностей по вышеуказанным энергоресурсам необходимо не менее 25 млрд долл.

Однако, текущее финансовое состояние АО Uzbekneftegaz и АО "Тепловые электростанции" не позволяет реализовать проекты такого масштаба. При этом привлечение кредитных средств данным предприятий, в свою очередь, приведет к увеличению объема внешнего долга республики.

Что будет дальше

Исходя из этого, широкое привлечение в отрасль частных инвестиций, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства, является единственным путём создания новых мощностей в будущем. При этом одним из важнейших условий привлечения частных инвестиций в энергетическую отрасль является реализация вырабатываемой с их участием электроэнергии по рентабельным, то есть выгодным ценам.

Исходя из вышеизложенного, для обеспечения устойчивого и полного удовлетворения растущих из года в год потребностей республики в энергоресурсах и притока частных инвестиций в отрасль необходимо поэтапное реформирование рынка энергоресурсов республики.

Безусловно, в этот переходный период реформ, исходя из интересов малообеспеченных и низкодоходных слоев населения, разрабатываются меры социальной защиты. Кроме того, будут приняты отдельные дополнительные меры по поддержке социально уязвимых слоев населения, в том числе получателей пенсий и пособий на детей.

Стоит отметить, что практика "условного субсидирования" государством цен на энергоресурсы сохранится. Однако в целях повышения эффективности социальной защиты при распределении "условных субсидий" система "социальная норма" будет внедрена по всей республике.

Под социальной нормой потребления энергии понимается определенное количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть он продается по относительно низкой (льготной) цене до определенной установленной суммы, а свыше этой суммы продается по цене свободного рынка.

Реформы в энергетике заложат основу для установления тарифов на природный газ и электроэнергию на принципах социальной справедливости, а также для обеспечения непрерывности и расширения энергоснабжения населения и наших предпринимателей.

Соответствующий проект нормативно-правового акта будет вынесен на общественное обсуждение в ближайшие дни. Все мнения и предложения будут изучены.