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  • 18 май 2022 20:48
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Кикбоксёры Узбекистана завоевали 33 медали на Кубке мира

Кикбоксёры Узбекистана завоевали 33 медали на Кубке мираВ Стамбуле прошёл 7-й открытый Кубок мира по кикбоксингу, на котором спортсмены из Узбекистана заняли 11 место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Министерства развития спорта.

 

Узбекистанские кикбоксёры завоевали 33 медали — 8 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых — в различных возрастных категориях.

 

Командный зачёт возглавила Турция с 782 медалями (171 золотая, 227 серебряных и 384 бронзовых). Следом идут Казахстан — 102 (34/22/46) и Венгрия — 36 (17/10/9).

 

В соревнованиях примут участие 3216 спортсменов из 45 стран мира, честь Узбекистана защищали 62 кикбоксёра.


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