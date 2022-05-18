Кикбоксёры Узбекистана завоевали 33 медали на Кубке мира

В Стамбуле прошёл 7-й открытый Кубок мира по кикбоксингу, на котором спортсмены из Узбекистана заняли 11 место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Министерства развития спорта.

Узбекистанские кикбоксёры завоевали 33 медали — 8 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых — в различных возрастных категориях.

Командный зачёт возглавила Турция с 782 медалями (171 золотая, 227 серебряных и 384 бронзовых). Следом идут Казахстан — 102 (34/22/46) и Венгрия — 36 (17/10/9).

В соревнованиях примут участие 3216 спортсменов из 45 стран мира, честь Узбекистана защищали 62 кикбоксёра.